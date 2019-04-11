قيادي بفتح يكشف هوية الوزراء الباقين في مناصبهم بحكومة اشتية الجديدة



وأكد عضو المجلس الثوري في فتح، أنه تم إشعار بعض الوزراء بتكليفهم رسمياً؛ ليكونوا ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة.



وأكد أنه لا يوجد استحداث وزارة خاصة بالشباب، كما تم تداول ذلك ببعض وسائل الإعلام.



وقال اللحام: إن د. اشتية شخصية سياسية وطنية أكاديمية لديه من الحيوية والديناميكية لإيجاد الحلول، ولديه نجاعة في التعامل مع الأزمات، ولكن قد لا يسعفه ذلك لإيجاد حلول جذرية للأزمة الفلسطينية.



وتابع: "أنا متحمس للدكتور اشتية، بأن يتوفق في إيجاد الحلول المرحلية، وتُعد المصالحة والأزمة الاقتصادية، أهم التحديات التي ستواجهه".

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام: إن الحكومة الجديدة برئاسة د.محمد اشتية، ستحلف اليمين أمام الرئيس محمود عباس مساء السبت المقبل.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": أن وزراء الخارجية والمالية والسياحة والإعلام، مرشحون للبقاء بمناصبهم، فيما سيتواجد ضمن التشكيلة الوزارية، عضو من المجلس الثوري لفتح.وقال: "هناك تكتم على الأسماء، وهناك كثير من القوائم الموجودة في وسائل الإعلام البعض دقيق والبعض الآن غير ذلك".