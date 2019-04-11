لأول مرة.. الاتفاق على برنامج تعاون تنموي بين فلسطين وليسوتو

رام الله - دنيا الوطنقام وفد فلسطين الذي ضم السفير هاشم الدجاني، سفير دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا، وغير المقيم لدى مملكة ليسوتو، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، وسكرتير أول في سفارة فلسطين لدى جنوب افريقيا حسونه الدريملي، والملحق الدبلوماسي في الوكالة الفلسطينية خالد ابو قرع بزيارة عمل هي الأولى من نوعها لوفد رسمي فلسطيني لمملكة ليسوتو.جاء ذلك، بناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، تعزيزاً لدور الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في القارة الافريقية لحشد مزيداً من التضامن مع القضية الفلسطينية، ولتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة فقد تم الاتفاق في العاصمة ماسيرو على برنامج تعاون تنموي بين دولة فلسطين ومملكة ليسوتو في مجالي الصحة والزراعة تقوم بموجبه الوكالة الفلسطينية الاستعانة بالخبرات الفلسطينية التخصصية لتنفيذ برامج تنموية هامة.واعتبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري ان اللقاءات التي عقدها الوفد الفلسطيني كانت مثمرة ومن شأنها أن تفضي الى تنفيذ برنامج تنموي يعود بالمنفعة على الطرفين ويساهم في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما وذلك ضمن اطار تطوير اهداف التعاون جنوب -جنوب .وأضاف الزهيري ان البرنامج التنموي الذي سيصار العمل على تنفيذه في حزيران القادم يعتبر كمساهمة من دولة فلسطين في تحقيق الاهداف الانمائية الدولية ٢٠٣٠ ومجدداً التأكيد على أهمية تنفيذ برامج تعاون ثنائية وثلاثية وضمن اطار الترابط العكسي ايضاً وخصوصاً في القارة الافريقية لما قد ينتح عن هذه البرامج من زخم افريقي يصب في مصلحة القضية الفلسطينية ويساند مبادرات فلسطين في المحافل الدولية.بدوره، أكد السفير هاشم الدجاني أهمية هذه الزيارة والتي تصب في خدمة مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين والتي ستكون بدايةً لتعاون مشترك في مجالات مختلفه منها التعليم والطاقة والمياه كترجمة عملية لتضامن دولة فلسطين مع الدول الافريقية الصديقة التي وقفت وساندت حق الشعب الفسطيني في تقرير مصيره في مختلف المحافل الدولية.واعتبر الدجاني بأن هذه الزيارة تأتي في اطار تعزيز التضامن المتبادل بين فلسطين ودول القارة الافريقية من خلال الجهود التي تبذلها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة حيث ان للقارة الافريقية علاقات وطيدة مع القضية الفلسطينية منذ عقود وما زالت دولها تدعم وتساند الشعب الفلسطيني وكفاحه لتحقيق حلمه في التحرر واقامة دولته المستقلة فالمحافل الدولية خير دليل على ذلك.وبدأ الوفد الفلسطيني برنامج زيارته بلقاء رئيس الوزراء بالوكالة مونياني موليليكي، الذي نقل تحيات ملك ليسوتو وحكومتها وشعبها لسيادة الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني مرحباً بالتعاون بين البلدين ومؤكداً في ذات الوقت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعلى تقديره للدعم الفني الذي ستقدمه دولة فلسطين لمملكة ليسوتو بالرغم من ظروف الاحتلال والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.كما التقى الوفد بوزير الصحة نكاكو كابي الذي عبر عن اهتمام وزارته ببرامج الوكالة في المجال الطبي واقترح تنفيذ حملة القضاء على مياه العين البيضاء من خلال اطباء دولة فلسطين المتخصصين في هذا المجال.وعقد الوفد لقاءً هاماً مع وزير الزراعه ماهالا مولابو الذي قدم لمحة عن التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في بلده والذي يمكن لخبراء دولة فلسطين ان يساهموا في تجاوزها خاصةً وان مملكة ليسوتو تستورد اكثر من سبعين في المئة من احتياجاتها من الخضراوات والفواكه.وقد اجتمع الوفد بنائب وزير الخارجية هاليبونوي سيتسيبي وبحثا معه سبل تعزيز التعاون ودعم ليسوتو لقرارات فلسطين ومبادراتها في المنظومة الاممية.ومن الجدير بالذكر ان الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ستكثف نشاطها التنموي في القارة الافريفية وستعمل على تنفيذ عدد من البرامج الثنائية وكذلك برامج ثلاثية بالتعاون مع وكالات تعاون تنموي وتقني دولية شريكة لها، بالاضافة الى البنك الاسلامي للتنمية ومكتب الامم المتحده للتعاون جنوب-جنوب في نيويورك ومنظمات وهيئات دولية متخصصة لما لمستقبل العلاقات مع افريقيا من اهمية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعه غير القابلة للتصرف.