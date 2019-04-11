مصرع طفلة جراء حادث دهس في الخليل

لقيت طفلة، اليوم الخميس، مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دهس في بلدة تفوح غرب الخليل.





وذكرت الشرطة في بيان، أن الطفلة نرجس أحمد ارزيقات، البالغة من العمر (عاماً ونصف)، قد تعرضت صباح اليوم، لحادث دهس أثناء عبورها الطريق ببلدة تفوح، ما أدى لإصابتها بجروح بالغة الخطورة، نقلت على إثرها إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج، لكنها فارقت الحياة، متأثرة بإصابتها الخطيرة.





وأضاف البيان، أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، وإلقاء القبض على سائق المركبة، وتوقيفه، لحين استكمال كافة الإجراءات القانونية.

رام الله - دنيا الوطن