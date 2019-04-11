الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سفر تسعة مواطنين من (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني، يوم الأربعاء، بحجة المنع الأمني.وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الخميس، أن 4897 مسافرًا، تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر.وبلغ عدد المغادرين 1841مسافرًا، والقادمين 3056 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال تسعة مواطنين.ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم من الساعة 7:30 صباحاً، وحتى 9:30 مساءً، وفي كلا الاتجاهين.