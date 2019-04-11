شؤون فلسطينية

وزارة التربية: 52 ألفاً يتقدمون لاختبار التوظيف السبت المقبل

وزارة التربية: 52 ألفاً يتقدمون لاختبار التوظيف السبت المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن عقد اختبار المتقدمين لإشغال الوظائف التعليمية والمهنية للعام 2019- 2020 في المحافظات الشمالية، سيكون يوم السبت 13/4/2019 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، موضحةً أن عدد المتقدمين للامتحان
هذا العام يبلغ نحو (52155) متقدماً ومتقدمة؛ موزعين على (65) تخصصاً مختلفاً.

وأشارت التربية في بيان صحفي، إلى أنها أتمت كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية لعقد الاختبار، داعيةً المتقدمين إلى ضرورة مراجعة الصفحات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي لمديريات التربية والتعليم العالي لمعرفة مكان تقديم الاختبار.

ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد اختبارات خاصة لذوي الإعاقة "ذوي الهمم" لملاءمة الإعاقة الخاصة بهم، وذلك تأكيداً على اهتمام الوزارة بهذه الفئة، وتوفير كافة الإمكانات لتسهيل أداء الاختبار.

وأشارت التربية إلى أنه في حال تعذر المتقدم في الوصول إلى قاعة الاختبار نتيجة ظروف قاهرة أو طارئة بإمكانه مراجعة أقرب مديرية تربية؛ لتحديد مكان آخر لتقديم الاختبار.

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