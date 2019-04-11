شؤون فلسطينية

الغول: هناك مؤسسات وجمعيات أسرى فصائلية تناصر الأسير وفق تنظيمه

الغول: هناك مؤسسات وجمعيات أسرى فصائلية تناصر الأسير وفق تنظيمه
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، بتوحيد طاقات مختلف التنظيمات الفلسطينية، والقيادة الرسمية لحماية الأسرى، مشيراً إلى أن هناك انقساماً فلسطينياً يؤثر على قضيتهم.  

وقال في ندوة سياسية، عقدت في مدينة غزة اليوم الخميس: إنه يوجد مؤسسات وجمعيات أسرى فصائلية تناصر الأسير وفق تنظيمه، فيما تُعمق إسرائيل الانقسام عبر فرز أسرى كل فصيل في السجون على حدة.

وأضاف الغول: بعض الفصائل تقوم بالذهاب لإضراب أسراها فقط، دون بقية أسرى الفصائل الأخرى، مشدداً على أنه "علينا ألا نخضع لتمييز الاحتلال بين الأسرى، وألا نُميز بين أسير وأسير عندما نذهب لصفقات تبادل أسرى مع إسرائيل.

وشدّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، على أنه يجب وقف أي إجراءات تمييزية بين الأسرى كقطع الرواتب.

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