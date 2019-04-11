حبيب: لن نتفاجأ إذا طلبت إسرائيل الانضمام للجامعة العربية

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب: إن الفلسطينيين لن يتفاجؤوا، إذا ما طلبت إسرائيل الانضمام للجامعة العربية، التي يجب أن تُنسف.





وأوضح حبيب، خلال ندوة سياسية بمدينة غزة، الخميس، أنه عندما أُسِر شاليط من على ظهر دبابة، تدخّل العالم لإخراجه من غزة، وأن الأمين العام للأمم المتحدة، تدخّل شخصيًا في قضية الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط.



وأضاف: "على الرئاسة الفلسطينية التدخل نصرة للأسرى، للأسف جُهدنا ضاع، بدلًا من مواجهة الاحتلال إلى مواجهة الانقسام، والانقسام أضر كثيرًا بقضية الأسرى وشتت جهدنا".



