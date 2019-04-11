فتح تُدين قرار شركة (إير بي إن بي) إدراج سكن المستوطنات على موقعها

رام الله - دنيا الوطندانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قيام شركة (إير بي إن بي- Airbnb) لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت بإدراج سكن المستوطنات الاستعمارية في قلب الضفة الغربية على موقعها، مشيرة إلى أن قرار الشركة يخالف القانون الدولي، الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، يجب معاقبة إسرئيل عليها، وأن التعاطي مع الاستيطان، وما يترتب عليه من ممارسات ومنتجات، وعمران، ومبانٍ، وغيرها غير شرعي، وغير قانوني، وهو قرار باطل.ودعت (فتح) في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس، الشركة إلى التراجع الفوري عن قرارها، مؤكدة أن المعركة الفلسطينية ضد الاستعمار الاستيطاني هي معركة حياة أو موت، مشدداً على تمسكها الكامل بالمنظومة السياسية الفلسطينية الكاملة للدفاع عن الحقوق الوطنية، وأن النمط الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية، هو الأخطر على الوجود الفلسطيني.واعتبرت الحركة، أن تواطؤ أي شركة أو مؤسسة أو دولة في التعاطي مع ما هو غير شرعي يجعلها شريك في الجريمة الإنسانية والسياسية بحق أبناء شعبنا وأرضه المصادرة بفعل الاحتلال القائم بالقوة على أرضنا، وما يشكله من انتهاك واضح وجسيم لكافة المواثيق والشرائع الدولية.