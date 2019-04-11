شؤون فلسطينية

فتح تُدين قرار شركة (إير بي إن بي) إدراج سكن المستوطنات على موقعها

فتح تُدين قرار شركة (إير بي إن بي) إدراج سكن المستوطنات على موقعها
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قيام شركة (إير بي إن بي- Airbnb) لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت بإدراج سكن المستوطنات الاستعمارية في قلب الضفة الغربية على موقعها، مشيرة إلى أن قرار الشركة يخالف القانون الدولي، الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، يجب معاقبة إسرئيل عليها، وأن التعاطي مع الاستيطان، وما يترتب عليه من ممارسات ومنتجات، وعمران، ومبانٍ، وغيرها غير شرعي، وغير قانوني، وهو قرار باطل.  

ودعت (فتح) في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس، الشركة إلى التراجع الفوري عن قرارها، مؤكدة أن المعركة الفلسطينية ضد الاستعمار الاستيطاني هي معركة حياة أو موت، مشدداً على تمسكها الكامل بالمنظومة السياسية الفلسطينية الكاملة للدفاع عن الحقوق الوطنية، وأن النمط الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية، هو الأخطر على الوجود الفلسطيني.

واعتبرت الحركة، أن تواطؤ أي شركة أو مؤسسة أو دولة في التعاطي مع ما هو غير شرعي يجعلها شريك في الجريمة الإنسانية والسياسية بحق أبناء شعبنا وأرضه المصادرة بفعل الاحتلال القائم بالقوة على أرضنا، وما يشكله من انتهاك واضح وجسيم لكافة المواثيق والشرائع الدولية. 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من (معبر الكرامة)

عريقات يُدين بشدة قرار شركة (إير بي إن بي) الأميركية

عريقات يُدين بشدة قرار شركة (إير بي إن بي) الأميركية

وزارة التربية: 52 ألفاً يتقدمون لاختبار التوظيف السبت المقبل

وزارة التربية: 52 ألفاً يتقدمون لاختبار التوظيف السبت المقبل

الغول: هناك مؤسسات وجمعيات أسرى فصائلية تناصر الأسير وفق تنظيمه

الغول: هناك مؤسسات وجمعيات أسرى فصائلية تناصر الأسير وفق تنظيمه

حبيب: لن نتفاجأ إذا طلبت إسرائيل الانضمام للجامعة العربية

حبيب: لن نتفاجأ إذا طلبت إسرائيل الانضمام للجامعة العربية

الديمقراطية: ما حصل مع الشاب محمد صافي مُدان وانتهاك لكرامة وحقوق الإنسان

الديمقراطية: ما حصل مع الشاب محمد صافي مُدان وانتهاك لكرامة وحقوق الإنسان

&#34;الصحة بغزة&#34;: تُحذر من نفاد الأدوية الأساسية لمرضى زراعة وفشل الكلى

"الصحة بغزة": تُحذر من نفاد الأدوية الأساسية لمرضى زراعة وفشل الكلى

فتح لحماس: أمريكا وإسرائيل تسعيان لدويلة بغزة ومفتاح المصالحة بيدكم

فتح لحماس: أمريكا وإسرائيل تسعيان لدويلة بغزة ومفتاح المصالحة بيدكم

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من (معبر الكرامة)

عريقات يُدين بشدة قرار شركة (إير بي إن بي) الأميركية

عريقات يُدين بشدة قرار شركة (إير بي إن بي) الأميركية

وزارة التربية: 52 ألفاً يتقدمون لاختبار التوظيف السبت المقبل

وزارة التربية: 52 ألفاً يتقدمون لاختبار التوظيف السبت المقبل

فتح تُدين قرار شركة (إير بي إن بي) إدراج سكن المستوطنات على موقعها

فتح تُدين قرار شركة (إير بي إن بي) إدراج سكن المستوطنات على موقعها

الديمقراطية: ما حصل مع الشاب محمد صافي مُدان وانتهاك لكرامة وحقوق الإنسان

الديمقراطية: ما حصل مع الشاب محمد صافي مُدان وانتهاك لكرامة وحقوق الإنسان

&#34;الصحة بغزة&#34;: تُحذر من نفاد الأدوية الأساسية لمرضى زراعة وفشل الكلى

"الصحة بغزة": تُحذر من نفاد الأدوية الأساسية لمرضى زراعة وفشل الكلى

شاهد: البدء بتركيب المظلات داخل المسجد الأقصى تحضيراً لاستقبال رمضان

شاهد: البدء بتركيب المظلات داخل المسجد الأقصى تحضيراً لاستقبال رمضان

عشراوي تبحث مع ممثلة النرويج آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع ممثلة النرويج آخر التطورات السياسية

منوعات

نجوم الفن يودعون محمود الجندي بكلمات مؤثرة‎

نجوم الفن يودعون محمود الجندي بكلمات مؤثرة‎

شاهد: مدون خليجي شهير يصدم متابعيه بتطبيقه أمراً خاصاً بالفتيات

شاهد: مدون خليجي شهير يصدم متابعيه بتطبيقه أمراً خاصاً بالفتيات

راغب علامة يتعرض لموقف مُحرج.. ورد فعل سريع

راغب علامة يتعرض لموقف مُحرج.. ورد فعل سريع

شيرين عبدالوهاب رفضت عرضًا قطريًا بـ 300 ألف دولار

شيرين عبدالوهاب رفضت عرضًا قطريًا بـ 300 ألف دولار

شاهد: آخر ظهور للفنان المصري محمود الجندي قبل وفاته

شاهد: آخر ظهور للفنان المصري محمود الجندي قبل وفاته

رحيل الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز الـ 74

رحيل الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز الـ 74

أنغام: &#34;شكرا زوجي العزيز لقد تحملت الكثير من أجلي&#34;

أنغام: "شكرا زوجي العزيز لقد تحملت الكثير من أجلي"

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

عربي

حسني مبارك يتحدث عن خطر مدمر

حسني مبارك يتحدث عن خطر مدمر

الجيش السوداني يضع &#34;البشير&#34; تحت الإقامة الجبرية

الجيش السوداني يضع "البشير" تحت الإقامة الجبرية

أكثر من مليون فقير أردني

أكثر من مليون فقير أردني

رسالة من ملك الأردن إلى أمير قطر

رسالة من ملك الأردن إلى أمير قطر