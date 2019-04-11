شؤون فلسطينية

"الصحة بغزة": تُحذر من نفاد الأدوية الأساسية لمرضى زراعة وفشل الكلى

"الصحة بغزة": تُحذر من نفاد الأدوية الأساسية لمرضى زراعة وفشل الكلى
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الصحة بغزة، من نفاد الأدوية الخاصة بزارعي الكلى، أبرزها مثبطات المناعة، والتي لا تكفي لشهر، مشيرة إلى أنه لم يتم توريد الأدوية لمخازنها منذ بداية العام الحالي.

وأوضح علاء حلس، مدير دائرة صيدلية المستشفيات، أن الأرصدة الدوائية لمثبطات المناعة والأدوية الأساسية الخاصة بعمليات الغسيل الكلوي، تشارف على النفاد، ولا تكفي لأكثر من شهر، محذراً بذلك من توقف الخدمة.

وذكر بأن حوالي (333) مريضاً ممن زرعوا كلى و(816) مريض فشل كلوي، هم بأمس الحاجة لهذه الأدوية، كونها تعتمد على بروتوكولات علاجية منتظمة، وأي خلل أو انتظار فيها، قد يعود بالمريض لعمليات الغسيل الدموي، خاصة زارعي الكلى.

وأفاد حلس، أن (816) مريض فشل كلوي بحاجة إلى (8835) غسلة شهرياً، والذي يتطلب توفر عقار (اريثروبيوتين) بشكل أساسي ودائم في عمليات الغسيل، وبدونه لا يمكن إجراؤها بتاتاً ولا تتوفر بدائل عنه.

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