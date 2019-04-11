فتح لحماس: أمريكا وإسرائيل تسعيان لدويلة بغزة ومفتاح المصالحة بيدكم





وأوضح أن المرحلة التي نمر بها مصيرية وصعبة، والمشروع الوطني في مهب الريح، مما يتطلب تصعيد المقاومة الشعبية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي المتعلقة بتحديد العلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى إنهاء حالة الانقسام، وتصعيد الهجوم السياسي والدبلوماسي في أروقة المنظمات الدولية.

رام الله - دنيا الوطنحذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، حركة حماس من التعامل مع المخططات الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لإقامة دويلة في قطاع غزة، وبالتالي فصل الضفة عن غزة، وتصفية المشروع الوطني الفلسطينية.وقال القواسمي لـ "صوت فلسطين"، الخميس: إن حماس تمتلك مفتاح إنهاء الانقسام، داعياً الحركة إلى الالتفات لنداء شعبنا والقدس، بإتمام المصالحة الوطنية على قاعدة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.