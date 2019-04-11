الإعلان عن حكومة اشتية الجديدة السبت المقبل

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، أن الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، سيكون السبت المقبل.





وقال رأفت، لإذاعة (صوت فلسطين)، الخميس: إن اللجنة التنفيذية للمنظمة، ستعقد اجتماعاً مهماً لها الأحد المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس؛ لبحث مهام الحكومة والتطورات الأخيرة في إسرائيل والمنطقة.





وأضاف رأفت: "اجتماع التنفيذية الأحد، سيبحث مهام ومسؤوليات الحكومة بمباشرة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في مسألة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية".



وأوضح رأفت، أن الحكومة الجديدة، ستكون الأداة التنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأولى القرارات تحديد العلاقة مع الاحتلال، بوقف التنسيق الأمني والمباشرة في الانفكاك الاقتصادي.

وحول ما يتم تداوله من أنباء عن طرح (صفقة القرن) قريباً، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه بات واضحاً من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما يعني إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات، ودعم الاحتلال في مخططاته، بضم أجزاء من الضفة، وإعلان الإدارة الأمريكية، بأن دولة الفلسطينيين ستكون في غزة، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع.





وأشار رأفت إلى أن القيادة، ترفض بحزم هذه الصفقة قبل طرحها ولن تتعامل معها، حيث إن واشنطن باتت شريكة لحكومة نتنياهو في تكريس الاحتلال، وتوسيع الاستيطان.