شؤون فلسطينية

الإعلان عن حكومة اشتية الجديدة السبت المقبل

الإعلان عن حكومة اشتية الجديدة السبت المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، أن الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، سيكون السبت المقبل.

وقال رأفت، لإذاعة (صوت فلسطين)، الخميس: إن اللجنة التنفيذية للمنظمة، ستعقد اجتماعاً مهماً لها الأحد المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس؛ لبحث مهام الحكومة والتطورات الأخيرة في إسرائيل والمنطقة.

وأضاف رأفت: "اجتماع التنفيذية الأحد، سيبحث مهام ومسؤوليات الحكومة بمباشرة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في مسألة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية".

وأوضح رأفت، أن الحكومة الجديدة، ستكون الأداة التنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأولى القرارات تحديد العلاقة مع الاحتلال، بوقف التنسيق الأمني والمباشرة في الانفكاك الاقتصادي.

وحول ما يتم تداوله من أنباء عن طرح (صفقة القرن) قريباً، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه بات واضحاً من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما يعني إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات، ودعم الاحتلال في مخططاته، بضم أجزاء من الضفة، وإعلان الإدارة الأمريكية، بأن دولة الفلسطينيين ستكون في غزة، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع.

وأشار رأفت إلى أن القيادة، ترفض بحزم هذه الصفقة قبل طرحها ولن تتعامل معها، حيث إن واشنطن باتت شريكة لحكومة نتنياهو في تكريس الاحتلال، وتوسيع الاستيطان.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من (معبر الكرامة)

عريقات يُدين بشدة قرار شركة (إير بي إن بي) الأميركية

عريقات يُدين بشدة قرار شركة (إير بي إن بي) الأميركية

وزارة التربية: 52 ألفاً يتقدمون لاختبار التوظيف السبت المقبل

وزارة التربية: 52 ألفاً يتقدمون لاختبار التوظيف السبت المقبل

الغول: هناك مؤسسات وجمعيات أسرى فصائلية تناصر الأسير وفق تنظيمه

الغول: هناك مؤسسات وجمعيات أسرى فصائلية تناصر الأسير وفق تنظيمه

حبيب: لن نتفاجأ إذا طلبت إسرائيل الانضمام للجامعة العربية

حبيب: لن نتفاجأ إذا طلبت إسرائيل الانضمام للجامعة العربية

فتح تُدين قرار شركة (إير بي إن بي) إدراج سكن المستوطنات على موقعها

فتح تُدين قرار شركة (إير بي إن بي) إدراج سكن المستوطنات على موقعها

الديمقراطية: ما حصل مع الشاب محمد صافي مُدان وانتهاك لكرامة وحقوق الإنسان

الديمقراطية: ما حصل مع الشاب محمد صافي مُدان وانتهاك لكرامة وحقوق الإنسان

&#34;الصحة بغزة&#34;: تُحذر من نفاد الأدوية الأساسية لمرضى زراعة وفشل الكلى

"الصحة بغزة": تُحذر من نفاد الأدوية الأساسية لمرضى زراعة وفشل الكلى

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من (معبر الكرامة)

عريقات يُدين بشدة قرار شركة (إير بي إن بي) الأميركية

عريقات يُدين بشدة قرار شركة (إير بي إن بي) الأميركية

وزارة التربية: 52 ألفاً يتقدمون لاختبار التوظيف السبت المقبل

وزارة التربية: 52 ألفاً يتقدمون لاختبار التوظيف السبت المقبل

فتح تُدين قرار شركة (إير بي إن بي) إدراج سكن المستوطنات على موقعها

فتح تُدين قرار شركة (إير بي إن بي) إدراج سكن المستوطنات على موقعها

الديمقراطية: ما حصل مع الشاب محمد صافي مُدان وانتهاك لكرامة وحقوق الإنسان

الديمقراطية: ما حصل مع الشاب محمد صافي مُدان وانتهاك لكرامة وحقوق الإنسان

&#34;الصحة بغزة&#34;: تُحذر من نفاد الأدوية الأساسية لمرضى زراعة وفشل الكلى

"الصحة بغزة": تُحذر من نفاد الأدوية الأساسية لمرضى زراعة وفشل الكلى

شاهد: البدء بتركيب المظلات داخل المسجد الأقصى تحضيراً لاستقبال رمضان

شاهد: البدء بتركيب المظلات داخل المسجد الأقصى تحضيراً لاستقبال رمضان

عشراوي تبحث مع ممثلة النرويج آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع ممثلة النرويج آخر التطورات السياسية

منوعات

نجوم الفن يودعون محمود الجندي بكلمات مؤثرة‎

نجوم الفن يودعون محمود الجندي بكلمات مؤثرة‎

شاهد: مدون خليجي شهير يصدم متابعيه بتطبيقه أمراً خاصاً بالفتيات

شاهد: مدون خليجي شهير يصدم متابعيه بتطبيقه أمراً خاصاً بالفتيات

راغب علامة يتعرض لموقف مُحرج.. ورد فعل سريع

راغب علامة يتعرض لموقف مُحرج.. ورد فعل سريع

شيرين عبدالوهاب رفضت عرضًا قطريًا بـ 300 ألف دولار

شيرين عبدالوهاب رفضت عرضًا قطريًا بـ 300 ألف دولار

شاهد: آخر ظهور للفنان المصري محمود الجندي قبل وفاته

شاهد: آخر ظهور للفنان المصري محمود الجندي قبل وفاته

رحيل الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز الـ 74

رحيل الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز الـ 74

أنغام: &#34;شكرا زوجي العزيز لقد تحملت الكثير من أجلي&#34;

أنغام: "شكرا زوجي العزيز لقد تحملت الكثير من أجلي"

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

عربي

حسني مبارك يتحدث عن خطر مدمر

حسني مبارك يتحدث عن خطر مدمر

الجيش السوداني يضع &#34;البشير&#34; تحت الإقامة الجبرية

الجيش السوداني يضع "البشير" تحت الإقامة الجبرية

أكثر من مليون فقير أردني

أكثر من مليون فقير أردني

رسالة من ملك الأردن إلى أمير قطر

رسالة من ملك الأردن إلى أمير قطر