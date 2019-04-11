شاهد: البدء بتركيب المظلات داخل المسجد الأقصى تحضيراً لاستقبال رمضان

يشار إلى أن التوقعات الفلكية، تشير إلى أن شهر رمضان، سيكون في السادس من آيار/ مايو المقبل.

وترأس وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني اجتماع لجنة الطوارئ للجمعيات والمؤسسات العاملة في الخدمات الإسعافية والطبية بالمسجد الأقصى، خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك.





وفي كلمته، أكد الحسيني ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين كافة المؤسسات العاملة في مجال تقديم الإسعاف والرعاية الطبية والإنسانية، مشددا على ضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية وأدوات المساندة المطلوبة، للارتقاء في مستوى الخدمة المقدمة لزوار المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





واتفق المشاركون في الاجتماع على الاستمرار في المضي قدما بتطبيق منظومة العمل الجماعي المشترك بالتعميم على طواقمهم بالالتزام بالقوانين واللوائح والخطط المرسومة مسبقا كخارطة للعمل المشترك لخدمة المصلين وزوار المسجد الأقصى.



