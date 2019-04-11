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شؤون فلسطينية

إصابة عدة مواطنين بحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في سبسطية

إصابة عدة مواطنين بحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في سبسطية
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الخميس، عدد من المواطنين بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة سبسطية، شمال نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها الموقع الاثري في البلدة.

وأضاف أن جنود الاحتلال، اطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

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