إصابة عدة مواطنين بحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في سبسطية

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الخميس، عدد من المواطنين بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة سبسطية، شمال نابلس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها الموقع الاثري في البلدة.وأضاف أن جنود الاحتلال، اطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.