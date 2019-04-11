ادعيس يستنكر اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى

استنكر يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، ومجموعة من المستوطنين بحراسة شرطية مشددة، ساحات المسجد الأقصى، مطالباً بوضع حد لهذه الغطرسة، التي ستقود المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.





وأضاف ادعيس، بأن المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس، والمتمثلة باستمرار محاولاتهم بالتدخل في شؤون الحرم القدسي، وآخرها المحاولات المتكررة لإغلاق باب الرحمة، ومنع المصلين من أداء صلواتهم فيه، ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف.





واشاد ادعيس بصمود أبناء الشعب الفلسطيني تجاه مقدساته وقضيته وقيادته، داعياً إلى مزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى لتفويت الفرصة عليهم، رافضاً في الوقت نفسه سياسة الإبعاد بحق المقدسيين، وحراس وسدنة المسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطن