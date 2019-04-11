وزير الزراعة الإسرائيلي يقود اقتحاماً للمسجد الأقصى

اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أرئيل، على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.





وقالت مصادر محلية في القدس: إن المتطرف أرئيل، قدم شرحاً وتصريحاً عنصرياً حول أسطورة الهيكل المزعوم، ونفذ جولات استفزازية في أرجاء المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.





في الوقت ذاته، تواصل مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها الاستفزازية للأقصى المبارك، وتتجول فيه بحماية قوات الاحتلال الخاصة.









رام الله - دنيا الوطن