عربي

لماذا تأخر إعلان بيان الجيش السوداني؟

لماذا تأخر إعلان بيان الجيش السوداني؟
مظاهرات في السودان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تضاربت الأنباء حول التغيير في السودان، ومع اختلاف التسريبات بتولي نائب البشير الأول، الفريق أول عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري.

وحسب مراقبين فإن تأخير إذاعة البيان- الذي أعلن الجيش فجر اليوم عن إصداره- يعود إلى تحديد ردة فعل الشارع، وقبول عوض بن عوف لدى الشعب السوداني، لاسيما أن مئات الآلاف خرجوا إلى الشارع الآن، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

وأضافت (الأناضول): أن إطلاق اسم بن عوف كمرشح بديل للبشير، هو بمثابة انقلاب قصر؛ لأنه أحد المقربين من البشير.

وحسب المراقبين، فإن تولى عوض بن عوف سيواجه برفض كبير من المعارضة التي حددت موقفها المطالب بتسليم السلطة لمجلس انتقالي، ليس فيه رموز النظام.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، نقلاً عن مصادر لها، تنحي الرئيس عمر حسن البشير، وذلك بعد 30 عاماً من الحكم، فيما أعلن الجيش السوداني تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض بن عوف.

وأضافت: "سيكون هناك قيادات جديدة على رأس السلطة في السودان"، وفق ما ذكرت عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقالت قناة (سكاي نيوز) عربية: إن البشير تحت الإقامة الجبرية، فيما تم اعتقال أعضاء المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وأضافت: سيارات عسكرية، انتشرت في الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم.

وأعلن التلفزيون السوداني الرسمي، أن بياناً مهماً سيصدر بعد قليل عن القوات المسلحة السودانية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

أخبار ذات صلة

&#34;أيقونة الانتفاضة السودانية&#34;.. ما قصة المرأة التي أطاحت بالبشير؟

"أيقونة الانتفاضة السودانية".. ما قصة المرأة التي أطاحت بالبشير؟

حسني مبارك يتحدث عن خطر مدمر

حسني مبارك يتحدث عن خطر مدمر

الجيش السوداني يضع &#34;البشير&#34; تحت الإقامة الجبرية

الجيش السوداني يضع "البشير" تحت الإقامة الجبرية

أكثر من مليون فقير أردني

أكثر من مليون فقير أردني

رسالة من ملك الأردن إلى أمير قطر

رسالة من ملك الأردن إلى أمير قطر

وفاة 230 طفلاً في مخيم بسوريا

وفاة 230 طفلاً في مخيم بسوريا

أنباء عن انسحاب مصر من الناتو العربي

أنباء عن انسحاب مصر من الناتو العربي

تنحي الرئيس السوداني عمر البشير والجيش يُعلن تشكيل مجلس انتقالي

تنحي الرئيس السوداني عمر البشير والجيش يُعلن تشكيل مجلس انتقالي

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

ادعيس يستنكر اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى

ادعيس يستنكر اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى

وزير الزراعة الإسرائيلي يقود اقتحاماً للمسجد الأقصى

وزير الزراعة الإسرائيلي يقود اقتحاماً للمسجد الأقصى

محافظ سلطة النقد يُجري لقاءات مُهمة مع مسؤولين أمريكيين

محافظ سلطة النقد يُجري لقاءات مُهمة مع مسؤولين أمريكيين

(معركة الكرامة 2) تدخل يومها الرابع

(معركة الكرامة 2) تدخل يومها الرابع

الاحتلال يُواصل إغلاق مدخل بلدة عزون لليوم الـ 15

الاحتلال يُواصل إغلاق مدخل بلدة عزون لليوم الـ 15

فلسطين تتسلم رئاسة مجموعة 77 والصين فرع نيروبي

فلسطين تتسلم رئاسة مجموعة 77 والصين فرع نيروبي

رويترز: (صفقة القرن) تُطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بتقديم تنازلات وتتطرق لمكانة القدس

رويترز: (صفقة القرن) تُطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بتقديم تنازلات وتتطرق لمكانة القدس

فتح: لنجعل الأول من أيار انطلاقة نحو وحدة وتمتين جبهتنا الداخلية

فتح: لنجعل الأول من أيار انطلاقة نحو وحدة وتمتين جبهتنا الداخلية

منوعات

شاهد: مدون خليجي شهير يصدم متابعيه بتطبيقه أمراً خاصاً بالفتيات

شاهد: مدون خليجي شهير يصدم متابعيه بتطبيقه أمراً خاصاً بالفتيات

راغب علامة يتعرض لموقف مُحرج.. ورد فعل سريع

راغب علامة يتعرض لموقف مُحرج.. ورد فعل سريع

شيرين عبدالوهاب رفضت عرضًا قطريًا بـ 300 ألف دولار

شيرين عبدالوهاب رفضت عرضًا قطريًا بـ 300 ألف دولار

شاهد: آخر ظهور للفنان المصري محمود الجندي قبل وفاته

شاهد: آخر ظهور للفنان المصري محمود الجندي قبل وفاته

رحيل الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز الـ 74

رحيل الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز الـ 74

أنغام: &#34;شكرا زوجي العزيز لقد تحملت الكثير من أجلي&#34;

أنغام: "شكرا زوجي العزيز لقد تحملت الكثير من أجلي"

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

عربي

الجيش السوداني يضع &#34;البشير&#34; تحت الإقامة الجبرية

الجيش السوداني يضع "البشير" تحت الإقامة الجبرية

أكثر من مليون فقير أردني

أكثر من مليون فقير أردني

رسالة من ملك الأردن إلى أمير قطر

رسالة من ملك الأردن إلى أمير قطر

وفاة 230 طفلاً في مخيم بسوريا

وفاة 230 طفلاً في مخيم بسوريا