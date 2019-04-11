لماذا تأخر إعلان بيان الجيش السوداني؟

رام الله - دنيا الوطنتضاربت الأنباء حول التغيير في السودان، ومع اختلاف التسريبات بتولي نائب البشير الأول، الفريق أول عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري.وحسب مراقبين فإن تأخير إذاعة البيان- الذي أعلن الجيش فجر اليوم عن إصداره- يعود إلى تحديد ردة فعل الشارع، وقبول عوض بن عوف لدى الشعب السوداني، لاسيما أن مئات الآلاف خرجوا إلى الشارع الآن، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.وأضافت (الأناضول): أن إطلاق اسم بن عوف كمرشح بديل للبشير، هو بمثابة انقلاب قصر؛ لأنه أحد المقربين من البشير.وحسب المراقبين، فإن تولى عوض بن عوف سيواجه برفض كبير من المعارضة التي حددت موقفها المطالب بتسليم السلطة لمجلس انتقالي، ليس فيه رموز النظام.ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، نقلاً عن مصادر لها، تنحي الرئيس عمر حسن البشير، وذلك بعد 30 عاماً من الحكم، فيما أعلن الجيش السوداني تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض بن عوف.وأضافت: "سيكون هناك قيادات جديدة على رأس السلطة في السودان"، وفق ما ذكرت عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).وقالت قناة (سكاي نيوز) عربية: إن البشير تحت الإقامة الجبرية، فيما تم اعتقال أعضاء المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.وأضافت: سيارات عسكرية، انتشرت في الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم.وأعلن التلفزيون السوداني الرسمي، أن بياناً مهماً سيصدر بعد قليل عن القوات المسلحة السودانية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).