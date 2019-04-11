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شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يُجري لقاءات مُهمة مع مسؤولين أمريكيين

محافظ سلطة النقد يُجري لقاءات مُهمة مع مسؤولين أمريكيين
رام الله - دنيا الوطن
يجري محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا ووفد مرافق، لقاءات مهمة مع مسؤولين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن؛ لإطلاعهم على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، ويشارك اليوم في اجتماعات الربيع لصندوق النقد، والبنك الدوليين في الفترة من 11 إلى 15 نيسان/ أبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويشارك المحافظ والوفد المرافق في عدد من اللقاءات والمباحثات الثنائية المشتركة، ويحضر عدداً من النقاشات والموائد المستديرة، ويلتقي بعدد كبير من الشخصيات المصرفية والمالية العربية والدولية.

ومن المتوقع، أن تشمل الموضوعات التي سيطرحها ويناقشها الوفد الفلسطيني تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، ودوره في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وامتثال البنوك العاملة في فلسطين لمعايير الكفاءة الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعلاقة مع مجموعة من البنوك المركزية، والخطوات التي قطعتها سلطة النقد على صعيد التحول الرسمي للبنك المركزي الفلسطيني.

ودأبت سلطة النقد، على المشاركة في اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والقيام بمثل هذه اللقاءات، بهدف التعريف بالقطاع المصرفي الفلسطيني، وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية وإطلاع المؤسسات الدولية وصناع القرار والرأي على الجهود التي تبذلها دولة فلسطين؛ لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال العمل المصرفي.

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