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حسني مبارك يتحدث عن خطر مدمر

حسني مبارك يتحدث عن خطر مدمر
رام الله - دنيا الوطن
قام علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بنشر فيديو لوالده، يتحدث فيه لقناة أمريكية خلال فترة حكمه عن "سلاح أكثر خطراً وتدميراً" على العالم، يتمثل بانتشار "الإرهاب".

وكشف الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال المقطع عن رؤيته للجماعات الإرهابية، حيث حذر من تلك الجماعات المنتشرة في كل مكان، وخاصة في أفغانستان وإيران والسودان، وأيضا في الولايات المتحدة ومصر والجزائر، مشيراً إلى أن تلك الجماعات ستكون أشد خطراً من نقص المياه، وستكون السلاح الأكثر تدميراً في العالم.

وأشار الرئيس المصري الأسبق، إلى أنه حذر مراراً وتكراراً من خطر الإرهاب على دول العالم، إلا أن الأمر لم يُؤخذ على محمل الجد، حتى طال الإرهاب هذه الدول، مصرحاً بأنه طالب بعقد قمة تجتمع بغرض مناقشة الطرق والوسائل التي يجب اتخاذها لمواجهة الإرهاب.

وشدد خلال المقابلة آنذاك، على أنه ما لم تتخذ إجراءات صارمة والتوقف عن إيواء الجماعات الإرهابية، سيعاني الجميع من هذا الطاعون.

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