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دولي

الإذاعة الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية لإسرائيل جزء من (صفقة القرن)

الإذاعة الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية لإسرائيل جزء من (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يكون نسق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن وعده الانتخابي، بضم المستوطنات الإسرائيلية، لتكون جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية.

وأوضحت الإذاعة، أنه من الممكن، أن يكون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، جزء من خطة السلام الأمريكية المسماه (صفقة القرن).

وكان مسؤولون دبلوماسيون قد رجّحوا، بأن تُعرض تفاصيل هذه الصفقة بعد شهر، في وقت أكد فيه مسؤول في البيت الأبيض، أنه "لم يُقرر موعد عرض تفاصيل الصفقة بعد". 

وسبق لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أن أكد الأربعاء، أن (صفقة القرن)، ستُعرض في "المستقبل القريب". 

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