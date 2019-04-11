(معركة الكرامة 2) تدخل يومها الرابع

رام الله - دنيا الوطنيواصل مئات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يومهم الرابع في (معركة الكرامة2)، التي شرعت بها الهيئات القيادية للأسرى مساء الاثنين الماضي، بعد رفض إدارة السجون الاستجابة لمطالبهم.وأمس، نقلت إدارة مصلحة سجون الاحتلال، الأسيرين أحمد السكني، وياسر أبو عم،ر إلى مستشفى سوروكا، بعد تردي وضعهما الصحي بسبب امتناعهما عن شرب الماء منذ اليوم الأول للشروع بمعركة الكرامة.وانضم للإضراب قرابة 400 أسير في عدة سجون تركزت في (النقب، وريمون، ونفحة، وايشل، وعوفر، وجلبوع، ومجدو).ومن أبرز هذه المطالب: إزالة أجهزة التشويش وتركيب هواتف عمومية بأقسام الأسرى، وإلغاء منع الزيارة المفروض على المئات منهم، ورفع العقوبات الجماعية المفروضة عليهم منذ عام 2014.وكذلك رفع العقوبات المفروضة مؤخرًا وتحديدًا بعد عمليات القمع التي نُفذت بحق أسرى (النقب، وعوفر)، وتوفير الشروط الإنسانية فيما يسمى (بالمعبار)، وهو "محطة يمر بها الأسرى عند نقلهم من معتقل لآخر قد ينتظر فيه الأسير لأيام قبل نقله للسجن".كما تتضمن نقل الأسيرات لقسم آخر، تتوفر فيه ظروف إنسانية أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي، وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وكذلك للمصابين من الأسرى بعد الاعتداءات، وإنهاء سياسة العزل.