الاحتلال يُواصل إغلاق مدخل بلدة عزون لليوم الـ 15

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس عشر على التوالي إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق قلقيلية بالمكعبات الإسمنتية، وتمنع المواطنين من الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلك طرق التفافية للوصول إلى المحافظات الأخرى.وقال رئيس بلدية عزون رياض حنون: إن ما يقوم به الاحتلال بحق البلدة من اعتقالات واقتحامات وإغلاقات يومية، يأتي في إطار خطة ممنهجة لتضييق الخناق على المواطنين، بهدف تمرير مخططات استيطانية جديدة في المنطقة.وناشد حنون المؤسسات الدولية إلى ضرورة التدخل لوقف ممارسات الاحتلال القمعية بحق البلدة ومواطنيها.