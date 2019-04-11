شاب يتهم الأمن الداخلي بغزة بالتسبب بفقدانه لبصره.. والداخلية تُشكّل لجنة تحقيق

رام الله - دنيا الوطنظهر أمس الأربعاء، شاب في العشرينيات من عمره، بمقطع فيديو، يتهم جهاز الأمن الداخلي بغزة، أنه تسبب بفقدانه للبصر.واتهمت عائلة صافي من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جهاز الأمن الداخلي بغزة، بالتسبب في فقدان ابنها محمد صافي ديب سليم صافي (27 عامًا) لبصره على خلفية مشاركة محمد في حراك "بدنا نعيش" الذي أطلقه نشطاء من غزة احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.في أعقاب ذلك، أصدرت داخلية غزة، اليوم الخميس، بياناً صحفياً حول شكوى، وصلت لمكتب المراقب العام للوزارة، تتعلق بتدهور الحالة الصحية للمواطن محمد ديب صافي.وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، الخميس، إنه وردت أمس الأربعاء شكوى لمكتب المراقب العام لوزارة الداخلية من قبل عائلة المواطن محمد ديب صافي من سكان بيت لاهيا، تفيد بتدهور وضعه الصحي في أعقاب استدعائه لدى جهاز الأمن الداخلي.وأضافت الداخلية: "في هذا الإطار قام مكتب المراقب العام بالمتابعة الميدانية والتواصل مع جهات الاختصاص، والخلوص لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ما جرى".