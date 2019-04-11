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شؤون فلسطينية

فلسطين تتسلم رئاسة مجموعة 77 والصين فرع نيروبي

فلسطين تتسلم رئاسة مجموعة 77 والصين فرع نيروبي
رام الله - دنيا الوطن
تسلم سفير دولة فلسطين ومراقبها الدائم لدى منظمات الامم المتحدة في نيروبي، حازم شبات، رئاسة مجموعة 77 والصين للعام 2019 خلفاً لسفير أثيوبيا السيد ميلاس ألام في حفل أقيم أمس الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة، بحضور ممثلي دول المجموعة.

وكانت دولة فلسطين، قد حصلت على دعم ترشيحها عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، بعد مشاورات مشتركة أجرتها بعثة دولة فلسطين في نيروبي، ومساعد الوزير لشؤون العلاقات متعددة الأطراف مع دول المجموعة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي.

يأتي تولي هذه المهمة في فرع المجموعة في نيروبي، دعماً وتعزيزاً للرئاسة التي تولتها دولة فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين مطلع هذا العام، عبر تعزيز جهود المجموعة في نيروبي بما يحقق مصالحها لدي برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وانسجاماً مع الجهود التي تقودها بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في تنسيق مواقف المجموعة نجاح عدد من القضايا في مختلف المحافل ذات الصلة.

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