الجيش السوداني يضع "البشير" تحت الإقامة الجبرية

رام الله - دنيا الوطنأبلغ ضباط في الجيش السوداني، الرئيس عمر البشير، بأنه لم يعد رئيساً للجمهورية، فيما نقلت وكالة (رويترز)، من شهود عيان، أن المتظاهرين في الخرطوم يرددون: لقد سقط وانتصرنا.وأكدت وكالة (سكاي نيوز)، أنه تم وضع البشير تحت الإقامة الجبرية.يأتي ذلك، تزامنا مع ترقب بيان مهم للقوات المسلحة السودانية، بعد انتشار مركباتها العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، وإحاطتها بالقصر الرئاسي في الخرطوم.كما نقلت وسائل إعلام محلية وعربية، نبأ إغلاق مطار الخرطوم، حتى إذاعة بيان الجيش السوداني.