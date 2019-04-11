رويترز: (صفقة القرن) تُطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بتقديم تنازلات وتتطرق لمكانة القدس



وأشارت إلى أن الخطة التي لا تزال تفاصيلها طي الكتمان، تطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بتقديم تنازلات، وتتطرق إلى قضايا جوهرية مثل مكانة القدس.



بدورها نقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مصادر سياسية توقعها، أن يتم نشر الخطة المذكورة، المسماة بـ (صفقة القرن)، في الشهر القادم، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكان مشتشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بولتون: قال إن الخطة المُقترحة من قبل بلاده، لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة بـ (صفقة القرن)، ستُعرض قريباً.



جاء ذلك، في تصريحات لبولتون، وفق ما أورد موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية، في إطار التوقعات بالإعلان عنها بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصادر لها في واشنطن: توقعها أن يعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط، بعد أن يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة.