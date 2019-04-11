فقدان ستة أشخاص بعد انحراف قطار عن مساره في الصين

فُقد ستة أشخاص الليلة الماضية، بعد انحراف قطار شحن يحمل خام الألومنيوم عن مساره في مقاطعة خنان بوسط الصين.



وقالت السلطات بمدينة جونغيي، إن القطار ملك لشركة "ألومنيوم الصين"، وقد اصطدم بمنزل بعد خروجه عن القضبان في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس، ما تسبب في فقدان 4 من أفراد طاقم القطار واثنين من القرويين، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ولفتت السلطات إلى أن عمليات البحث والإنقاذ تحت الحطام لا تزال متواصلة.





رام الله - دنيا الوطن