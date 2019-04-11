أكثر من مليون فقير أردني

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي: إن هناك مليون و69 ألف فقير أردني، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء عمر الرزاز، أن نسبة الفقر المطلق في الأردن 15.7%.وتعرف دائرة الإحصاءات العامة "الفقر المطلق" على أنه "حالة من حالات الفقر التي لا يستطيع الإنسان معها الحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية الغذائية، وغير الغذائية معاً"، بينما تصف الأمم المتحدة الفقر المطلق بأنه "نقص في الدخل، وفي النفاذ إلى الخدمات الأساسية".وأوضح الزعبي خلال استضافته عبر برنامج "صوت المملكة"، أنه لم يحدث تغيير كبير على إنفاق الأسرة، مضيفاً "أن أولويات الإنفاق تغيرت".دائرة الإحصاءات العامة نفذت مسحاً شمل عينة بلغ حجمها نحو 20 ألف أسرة حول نفقات ودخل الأسرة 2017/2018 والذي نُفذ خلال الفترة من 1 آب/ أغسطس 2017 إلى 31 تموز/ يوليو 2018.وصممت العينة لتكون ممثلة على مستوى المحافظات والحضر والريف، بالإضافة إلى تمثيل الأردنيين والسوريين والجنسيات الأخرى في نهاية عام المسح.وبلغت نسبة الاستجابة الكلية حوالي 96%، واعتمد المسح على نمط الاستهلاك، وليس الإنفاق، وتمت إضافة سلع استهلاكية جديدة.وأظهر المسح أن 54% من الأسر يقل دخلها الشهري عن 833 ديناراً، وأن الأسرة تنفق 243 ديناراً على سلع (المسكن والمياه والكهرباء والغاز) مجتمعةً.