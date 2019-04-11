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دولي

بدء الانتخابات العامة في الهند ومودي المرشح الأوفر حظاً

بدء الانتخابات العامة في الهند ومودي المرشح الأوفر حظاً
ناخبون هنود
رام الله - دنيا الوطن
اصطف الناخبون في الهند، خارج مراكز الاقتراع، إيذاناً ببدء الانتخابات العامة في البلاد، في أكبر ممارسة للديمقراطية على مستوى العالم، حيث يجري الاقتراع على سبع مراحل.

ويدلي المواطنون بأصواتهم في أولى الجولات السبع في 91 دائرة برلمانية في 20 ولاية ومنطقة تتمتع بإدارة ذاتية اتحادية، ويغطي الاقتراع 543 مقعداً.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية بعد مقتل سبعة أشخاص في هجمات نفذها متشددون في كشمير وبشرق البلاد، استهدفت إحداها مشرع ببرلمان إحدى الولايات من الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ومودي هو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التي تعلن نتائجها يوم 23 آيار/ مايو المقبل.

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