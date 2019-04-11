زوارق الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين قبالة شواطئ السودانية شمال غرب غزة

رام الله - دنيا الوطنهاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.وأطلق جنود بحرية الاحتلال، الرصاص على مراكب الصيادين، وفتحوا خراطيم المياه صوبهم، وهم على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب المدينة، ما اضطرهم للهروب إلى شاطئ البحر، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).