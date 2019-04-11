قوات الاحتلال تُغلق مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، أغلقت مدخل مخيم الفوار الرئيسي ببوابة حديدية، ومنعت تنقل المواطنين بمركباتهم، وخلقت أزمة مرورية بالمكان.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقاً، وداهمت منزل المواطن عمر يحيى بصل، وفتشته، فيما داهمت بلدتي سعير شرقاً، وبيت أمر شمالاً.