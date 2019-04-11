رسالة من ملك الأردن إلى أمير قطر

رام الله - دنيا الوطننقل رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، رسالة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عبر فيها الملك عن أطيب الأمنيات له وللشعب القطري، وتحدثا فيها عن القضية الفلسطينية، والقضايا العربية الأخرى.واستقبل أمير قطر، رئيس مجلس النواب الأردني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي في ختام أعمال الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك الطراونة على رأس وفد برلماني أردني، يضم سبعة نواب وعضوين في مجلس الأعيان.وخلال اللقاء، أكد أمير قطر، أهمية تكاتف الجهود العربية دعماً للقضية الفلسطينية، مؤكداً تقدير ودعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.من جهته، أكد الطراونة، أن القضية الفلسطينية أمام مفترق طرق ومفصل مهم في مسارها، وهو ما يتطلب توحيد الجهود، مشيراً إلى دور البرلمانيين في بناء جسور التعاون والحشد من أجل دعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافل.وأكد أننا في الأردن نقف خلف الملك موحدين في دفاعه عن القضية الفلسطينية، وحماية القدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.