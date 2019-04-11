اليمين الجديد يجتاز نسبة الحسم في انتخابات (كنيست)





وقالت (مكان): إن (الليكود) و(كاحول لفان) حصلا على 35 مقعداً لكل منهما، وسيعلن عن النتائج النهائية ظهر اليوم على الأغلب بعد فتح المظاريف المزدوجة.

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم الخميس: إنه بعد فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، تمكن حزب (هيَمين هحَداش)، برئاسة نفتالي بينت واييلت شاكيد، من اجتياز نسبة الحسم.وقالت (مكان): إنه حسب مصادر غير رسمية، حصل بينت على أربعة مقاعد، وذلك على حساب بعض الأحزاب الأخرى، حيث فقد (كاحول لافان) مقعدين، وكل من (إيحود مِفلاغوت هيَمين) و(يهادوت هتوراة) مقعداً واحدًا.وبذلك يتقدم معسكر (اليمين) على معسكر (الوسط) و(اليسار) بفارق 14 مقعدًا بعد هذه النتيجة.ومن الجدير ذكره، أن نسبة الحسم تبلغ 3.25% من أصوات المقترعين الصالحة في هذه الجولة الانتخابية، وجاء أن حزب (هيَمين هحَداش) حصل على نسبة 3.26%.وكانت النتائج شبه النهائية بعد فرز 97% من أصوات المقترعين في انتخابات (كنيست) قد أشارت إلى أن معسكر اليمين والأحزاب الدينية اليهودية، حصل على 65 مقعدًا مقابل 55 مقعداً لمعسكر الوسط اليسار والأحزاب العربية.