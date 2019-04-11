مبعوث ترامب مُهنئاً نتنياهو: الروابط بين بلديْنا أقوى من أي وقت مضى

رام الله - دنيا الوطنعلّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو، بانتخابات (كنيست).وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): "تهانينا لبيبي نتنياهو على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بفضل الرئيس ترامب الروابط بين بلدينْا أقوى من أي وقت مضى".وكان الرئيس دونالد ترامب، قال: إن فوز نتنياهو، بالانتخابات الإسرائيلية، مؤشر جيد للسلام.وحسب تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، فقد اتصل ترامب من طائرة الـ (-Air Force 1) بنتنياهو، وهنأه بحرارة على فوزه في الانتخابات، كما هنأ الشعب الإسرائيلي، وذلك بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو.