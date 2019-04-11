مبعوث ترامب مُهنئاً نتنياهو: الروابط بين بلديْنا أقوى من أي وقت مضى
رام الله - دنيا الوطن
علّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو، بانتخابات (كنيست).
وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): "تهانينا لبيبي نتنياهو على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بفضل الرئيس ترامب الروابط بين بلدينْا أقوى من أي وقت مضى".
وكان الرئيس دونالد ترامب، قال: إن فوز نتنياهو، بالانتخابات الإسرائيلية، مؤشر جيد للسلام.
وحسب تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، فقد اتصل ترامب من طائرة الـ (-Air Force 1) بنتنياهو، وهنأه بحرارة على فوزه في الانتخابات، كما هنأ الشعب الإسرائيلي، وذلك بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو.
علّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو، بانتخابات (كنيست).
وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): "تهانينا لبيبي نتنياهو على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بفضل الرئيس ترامب الروابط بين بلدينْا أقوى من أي وقت مضى".
وكان الرئيس دونالد ترامب، قال: إن فوز نتنياهو، بالانتخابات الإسرائيلية، مؤشر جيد للسلام.
وحسب تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، فقد اتصل ترامب من طائرة الـ (-Air Force 1) بنتنياهو، وهنأه بحرارة على فوزه في الانتخابات، كما هنأ الشعب الإسرائيلي، وذلك بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو.
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