الأجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-10 22-14 26-18 بيت لحم 18-10 22-14 26-18 رام الله والبيرة 17-9 21-13 25-17 طولكرم 22-12 27-15 31-21 نابلس 19-11 23-15 27-19 قلقيلية 22-12 27-15 31-21 جنين 23-12 26-16 30-20 سلفيت 18-10 22-14 26-18 طوباس 23-12 26-16 30-20 روابي 19-11 23-15 27-19 الخليل 17-9 21-13 25-17 غزه 23-13 26-16 30-22 أريحا 28-14 31-18 34-22 خانيونس 23-13 26-16 30-22 الأغوار الشمالية 26-12 29-16 32-20 رفح 24-12 27-15 31-21

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومغبراً، ولايطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: