تنحي الرئيس السوداني عمر البشير والجيش يُعلن تشكيل مجلس انتقالي

نقلت قناة (العربية) الإخبارية، نقلاً عن مصادر لها، تنحي الرئيس عمر حسن البشير، وذلك بعد 30 عاماً من الحكم، فيما أعلن الجيش السوداني تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض أبنعوف.



وأضافت: "سيكون هناك قيادات جديدة على رأس السلطة في السودان"، وفق ما ذكرت عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



وقالت قناة (سكاي نيوز) عربية: إن البشير تحت الإقامة الجبرية، فيما تم اعتقال أعضاء المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.



وأضافت: سيارات عسكرية، انتشرت في الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم.



وأعلن التلفزيون السوداني الرسمي، أن بياناً مهماً سيصدر بعد قليل عن القوات المسلحة السودانية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقالت قناة (الجزيرة): أن البشير موجود في منزله، ولم يشارك في اجتماعات قيادة الجيش، فيما تم إغلاق مطار الخرطوم لحين الإعلان عن بيان القوات المسلحة.



يأتي هذا التطور بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير، الذي استمر 30 عاماً في دولة إفريقية تعداد سكانها 40 مليون نسمة.



هذا، ودعا جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأربعاء في بيان المواطنين، للانتباه إلى ما اعتبرها محاولات تهدف لجر البلاد إلى انفلات أمني شامل، مؤكداً قدرة الأمن على لجم العناصر المنفلتة بالحسنى أو بالقوة وفق القانون في البلاد.



وتعصف بالسودان منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018 احتجاجات متواصلة أطلقت شرارتها محاولات الحكومة زيادة أسعار الخبز وأزمة اقتصادية، ونقص السيولة.



وتطورت بعد ذلك مطالب المحتجين لترفع شعارات، تطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

رام الله - دنيا الوطن