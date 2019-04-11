وزير أردني: أهل المملكة لن يفرطوا بالأقصى ولا بالوصاية الهاشمية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، عبد الناصر ابو البصل، أن الوصاية الهاشمية على المسجد الاقصى مسؤولية تاريخية ودينية، مشيرا الى ان الاردنيين لن يفرطوا بالمسجد الاقصى.وقال بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج، ان احتفالية هذا اليوم تأتي لتعريف الطلبة بالوصاية الهاشمية على المسجد الاقصى والمقدسات الإسلامية، وهي رسالة عالمية وعربية واردنية، لافتا الى ان الاردنيين لن يفرطوا بالمسجد الاقصى والمقدسات الإسلامية وسيقفون مع جلالة الملك في الدفاع والتصدي لكل من يحاول المساس بها.وأكد ابو البصل، ان المسجد الاقصى حق للمسلمين وحدهم، ولا يقبل التقسيم او التفاوض او التشاور، مؤكدا ان الإسراء والمعراج من أعظم حوادث السيرة النبوية الشريفة التي لها مكانتها الكبرى في عقيدة المسلمين وقرآنهم الذي يُتلى تعبداً لله والتي مهّدت للهجرة ولقيام الدولة الحضارية ومؤسساتها.واشار الى انه يتوجب ان يتطلع العالم الإسلامي ومجتمعنا وطلبة الجامعات على الوصاية الهاشمية، وأن يكون للجامعات دور في المنهجية الحقيقية لتوعية الطلبة بثقافتنا وحضارتنا.