هل تم تسوية قضية "خاشقجي" بالأموال؟

رام الله - دنيا الوطننفت عائلة الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل بداخل قنصلية بلاده في إسطنبول، "مناقشة أي تسويات"، في إطار القضية، في ظل ما كشفت عنه صحيفة (واشنطن بوست)، قبل أيام،من تقديم مبالغ طائلة وأملاك للعائلة، لطي الملف.وأوضح صلاح نجل جمال خاشقجي، في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، أن "العائلة تتفهم رغبة الجميع، بمعرفة أحداث القضية، وسنعرضها متى ما سمح بذلك قانونيًا"، مشددًا على أن كل من "ارتكب جريمة قتل والدي، أو شارك فيها، سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة" وفق قوله.وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية كشفت عن استلام أبناء الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي منازل بملايين الدولارات في المملكة ومدفوعات شهرية من خمسة أرقام، كتعويض عن مقتل والدهم، وفقا لما ذكره مسؤولون سعوديون حاليون وسابقون فضلا عن أشخاص مقربين من العائلة.وقالت: إنه قد يتلقى ولدا خاشقجي وابنتاه مدفوعات أكبر بكثير -ربما عشرات الملايين من الدولارات لكل منهما- كجزء من مفاوضات "أموال الدم" التي من المتوقع أن تبدأ عندما تنتهي محاكمات المتهمين في الأشهر القادمة، وفق تعبيرها.وأوضحت الصحيفة أن المدفوعات "التي لم يتم الكشف عنها سابقا" هي جزء من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى ترتيب طويل الأجل مع أفراد عائلة خاشقجي، والتي تهدف جزئيا إلى ضمان استمرارهم في ضبط النفس في تصريحاتهم العامة حول مقتل والدهم على أيدي عملاء سعوديين في إسطنبول. قبل ستة أشهر.