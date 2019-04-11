وزير سوداني يستقيل ويطالب البشير بالتنحي

رام الله - دنيا الوطنتقدم وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية في شمال دارفور، في السودان، عادل محجوب حسين، باستقالته من حكومة الولاية وانحيازه الكامل للمواطنين السودانيين، وطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي الفوري من الحكم.وحسب موقع "دارفور 24" السوداني قال حسين إن استقالته جاءت "احتجاجاً على سياسات البشير وما تشهده البلاد من عنف مفرط تجاه المتظاهرين السلميين المطالبين بتنحي البشير".وقال محجوب "المنتمي لحركة العدل والمساواة جناح بخيت عبد الكريم دبجو" في تصريحات صحفية: إن الأزمات المتواصلة في البلاد أجبرته على الاستقالة.وأضاف "لقد وصلنا الآن مرحلة عنق الزجاجة ولا يوجد حل يلوح في الأفق، لهذا أتقدم باستقالتي من حكومة الولاية"، ودعا الوزير المستقيل "كافة وزراء حكومة الولاية والولايات الأخرى بتقديم استقالاتهم".