دولي

بنس: سنواصل تعزيز التحالف المتين بين الولايات المتحدة وإسرائيل

بنس: سنواصل تعزيز التحالف المتين بين الولايات المتحدة وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
هنأ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفوزه في الانتخابات، التي جرت أمس الثلاثاء.

 وقال بنس: إنه يثمن دوره القيادي وعمله المشترك مع الرئيس دونالد ترامب على تعزيز التحالف المتين بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

فيما شكر رئيس الوزراء نتنياهو نائب الرئيس بنس على تهانيه وعلى صداقته الطويلة مع إسرائيل، موضحًا أن العلاقة تتطور وفي أوجها منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

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