حركة المجاهدين: المقاومة ستبقى في حالة اشتباك مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال مؤمن عزيز، عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين:إن الاحتلال، بكل قياداته وألوانه هو العدو الذي يحتل أرضنا ويدنس القدس، لكن المقاومة ستبقى في حالة اشتباك معه حتى ينحدر من هذه الأرض.وأضاف عزيز، أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، لن تعطيه شرعية على هذه الأرض التي تلفظه بكل أشكاله وأطيافه وأحزابه اليمينية المتطرفة التي لطالما أوغلت في دماء الفلسطينيين، وتنكرت لحقوقهم منذ عام 1948 حتى يومنا هذا.