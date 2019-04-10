شؤون فلسطينية

عشراوي تدعو المجتمع الدولي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

عشراوي تدعو المجتمع الدولي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
   استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، ممثلة النرويج لدى دولة فلسطين، هيلد هارالدستاد، حيث جرى بحث آخر التطورات السياسية بما فيها نتائج الانتخابات الإسرائيلية والتطورات الميدانية على الأرض.

وأكد الطرفان بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، على العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والنرويجي، وأعربت عشراوي في هذا السياق عن تقديرها لدعم الحكومة النرويجية المتواصل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومساندتها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتزامها الراسخ في تحقيق السلام العادل، كما شكرتها على استمرار دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" وللعديد من المشاريع التنموية.

كما قدمت عشراوي عرضاً شاملاً للأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجهه احتمالات السلام في ظل نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أكدت على مواصلة النهج الإسرائيلي اليميني القائم على العنصرية والتطرف وانعدام الثقة بالآخر والضم والقتل والسرقة، كما تطرقت للانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، واستمرار دولة الاحتلال في تعميق الاستيطان والنهب المنظّم للأرض والمقدرات الفلسطينية.

وركزت المناقشة أيضا على التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة وتأثيرها على القضية الفلسطينية، والخيارات السياسية المستقبلية على الساحة الدولية في ظل السياسات الأمريكية غير المسؤولة التي تقود المنطقة والعالم نحو مزيد من العنف والفوضى.

وفي ختام اللقاء أكدت عشراوي على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل ايجابي وفاعل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الممارسات الاسرائيلية وعلى ضوء تفشي ظاهرة التطرف في المجتمع الاسرائيلي.

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