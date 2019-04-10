قطامي يعد بتقديم الدعم لصمود مواطني قرى رام الله لمواجهة التوسع الاستيطاني

رام الله - دنيا الوطنبحث مستشار الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي مع عدد من رؤساء بلديات وقرى محافظة رام الله تنفيذ مشاريع لمواجهة التوسع الاستيطاني وتعزيز صمود مواطنيها.ووعد قطامي خلال جولة له شملت قريتي دير ابو مشعل وبيت لقيا بتعميق التعاون المشترك مع هذه البلديات خلال المرحلة القادمة وذلك في اطار المتابعة المستمرة للمشاريع المنفذة من قبل البنك الاسلامي للتنمية / جدة والمخصصة من الصناديق العربية والاسلامية .واستهل قطامي والوفد المرافق زيارته لبلدية بيت لقيا، حيث كان في استقباله رئيسة البلدية واعضاء المجلس البلدي.وفي بداية القاء رحبت رئيسة البلدية بالحضور وتقدمت بالشكر للوزير قطامي على هذه الزيارة، مستعرضة احتياجات البلدة والاوضاع العامة للمواطنين وما تعانيه جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي من مصادرة وضم لاجزاء كبيرة من الاراضي لصالح جدار الفصل العنصري.وبعد ذلك توجه قطامي والوفد المرافق له الى قرية دير ابو مشعل، حيت شملت الزيارة عددا من المرافق العامة في البلدة للاطلاع عن كثب على احتياجات المواطنين واحتياجاتهم من مشاريع البنية التحتية، التعليم والصحة.وفي نهاية الجولة اكد قطامي على استمرار هذه الزيارات التفقدية والتي تأتي ضمن اهتمامات وتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس ومكتب الصناديق العربية والاسلامية بجميع فئات وشرائح الشعب الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون جراء ممارسات الاحتلال.