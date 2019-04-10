بعد خسارة حزبه.. أردوغان يطالب بإلغاء انتخابات اسطنبول

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوجب على السلطات التركية إلغاء انتخابات إسطنبول المحلية لوقوع مخالفات يتعلق أبرزها بتعيين مسؤولي صناديق الاقتراع.









وأجريت الانتخابات في 31 مارس/آذار الماضي، وأي قرار بشأن إلغاء نتائجها يتعين اتخاذه من قِبل اللجنة العليا للانتخابات.

وحسب صحيفة (صباح) التركية، فقد أظهرت نتائج أولية -طعن فيها حزب العدالة والتنمية- فوز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بهامش ضئيل في انتخابات البلديات بإسطنبول، وهو ما يعني إنهاء هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وما سبقه من أحزاب ذات خلفية إسلامية على هذه المدينة لربع قرن من الزمن.وقال أردوغان، إن اللوائح تتطلب تعيين مسؤولي صناديق الاقتراع من بين موظفي الخدمة المدنية بالدولة، لكن هذا لم يحدث في بعض الأماكن التي استعانت بموظفين من خارج هذه الفئة.وأضاف: "زملاؤنا أثبتوا ذلك، ومن الطبيعي أن يثير كل ذلك شكوكاً، إذا نظروا للأمر نظرة صادقة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء الانتخابات".وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية أمس الثلاثاء إن الحزب سيطالب بإجراء انتخابات جديدة في إسطنبول، بعد رفض طلبه إعادة فرز الأصوات في أنحاء المدينة.