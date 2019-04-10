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الجيش الليبي يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق الوطني

الجيش الليبي يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق الوطني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الليبي: إن قواته أسقطت اليوم الأربعاء، طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق، انطلقت من قاعدة مصراته الجوية باتجاه طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صحفي، أن "القوات المسلحة العربية الليبية من أفراد الكتيبة 166، قاموا بإسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس بدقة عالية، انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية باتجاه العاصمة طرابلس"، مشيرة إلى أن "استخدام الطائرات الحربية سوف يُعرض حياة المدنيين للخطر، ونؤكد أن الرد سيكون قاسياً وسريعاً".

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي في وقت سابق من اليوم، بأن طائرات حربية، أقلعت من قاعدة جوية من مدينة مصراتة، استهدفت اليوم، منطقة قصر بن غشير في ضواحي طرابلس.

في الوقت الذي أكد فيه مدير إعلام الجيش الوطني الليبي، شرقي البلاد، خليفة العبيدي عن إسقاط طائرة تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال العبيدي في منشور على صفحته في (فيسبوك)، "إسقاط طائرة العدو فى سماء طرابلس"، متابعاً: "ألم نقل إن الرد سيكون قاسياً".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهماً إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

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