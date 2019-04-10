الحرس الثوري الإيراني للقوات الأمريكية بالمنطقة: لحمكم تحت أسناننا





وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، رسمياً الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين.

رام الله - دنيا الوطنهدد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، الولايات المتحدة الأمريكية، بقواتها الموجودة في المنطقة.وقال جعفري، وفق ما أوردت صحيفة (مشرق) الإيرانية، إن لحم القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة تحت أسناننا، وهم أنفسهم (الأمريكان) يعرفون أنهم لا يجرؤون على القيام بعمل عسكري ضد إيران.جاءت تصريحات جعفري، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وبحضور عدد من كبار قادة الحرس الثوري، بينهم الجنرال قاسم سليماني.وأضاف قائد الحرس الثوري: "أعداء الثورة الإسلامية بأنهم من بين الأكثر غباء"، مبيناً أن "قرار واشنطن سخيف للغاية".وتابع: "الأمريكان يدركون أن جميع تحركاتهم في المنطقة، ولا سيما قواتهم العسكرية، تقع تحت أنظار قواتنا، لذلك يدركون أنهم لا يستطيعون القيام بأي عمل عسكري ضد إيران، ولا يجرؤون على القيام بذلك".