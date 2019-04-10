شؤون فلسطينية

دول عربية و"رجل الظل" يتسببون في خلاف بين الموساد ومكتب نتنياهو

دول عربية و"رجل الظل" يتسببون في خلاف بين الموساد ومكتب نتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة الإسرائيلية الـ 13، النقاب عن خلافات دفينة بين جهاز الموساد، ومجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وقالت القناة: إن الخلاف بين الموساد والأمن القومي الإسرائيليين، يُعزى إلى طريقة التعامل مع ملفات، تتعلق بالدول العربية والإسلامية، التي تسعى إسرائيل إلى فتح قنوات تواصل معها، تمهيداً لتطبيع العلاقات.

وأشارت إلى أن مسؤولين في جهاز الموساد، قد أبدوا اعتراضهم على تجاوز صلاحياتهم، وعدم التنسيق معهم في "فتح قنوات اتصال جديدة" مع دول عربية وإسلامية، من قبل مجلس الأمن القومي، برئاسة مائير بن شبات، وبأن عناصر في المجلس، التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يعملون بشكل مستقل، دون التنسيق مع الموساد إلى حد تجاوز صلاحيته في بعض الأحيان.

ونوهت القناة، إلى أن الحديث يدور حول النشاط الذي يقوم به اليد اليمنى لمستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مائير بن شبات، ومبعوثه الخاص إلى العالمين، العربي والإسلامي، والذي يشغل منصباً رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، حالياً، ويلقب بالحصن (ماعوز).

بدوره، هدد مسؤولون في الموساد، إذا ما استمر (ماعوز) أو (رجل الظل)، بالعمل والتواصل مع العالمين، العربي والإسلامي، خاصة الدول العربية المعتدلةـ دون ذكرهاـ دون تنسيق مع الموساد، سيفرض الجهاز الاستخباراتي عقوبات على (ماعوز) قد تصعب على استمرار تواصله مع قنوات الاتصال التي فتحها عبر شخصيات رفيعة في دول عربية وإسلامية. 

من جانبها، وتعليقاً على التقرير نفسه، أو الخلاف بين الموساد والأمن القومي الإسرائيلي، أوضحت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن الموساد نفى ما جاء بتقرير القناة 13، كما نفاه مجلس الأمن القومي، التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وادعيا في بيان مشترك، أن الجهازين يعملان بتنسيق وتعاون جيدين، لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الحكومة، والقيادة السياسية.

أخبار ذات صلة

المؤتمر الاقتصادي في جامعة النجاح يوصي بتعديل الحد الأدني للأجور

المؤتمر الاقتصادي في جامعة النجاح يوصي بتعديل الحد الأدني للأجور

شاهد: اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شرق القدس

شاهد: اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شرق القدس

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى وصلوات تلمودية في باب الرحمة

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى وصلوات تلمودية في باب الرحمة

الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967

الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967

نقل أسيريْن من معتقل (رامون) لمستشفى الرملة بعد إضرابهما عن شرب الماء

نقل أسيريْن من معتقل (رامون) لمستشفى الرملة بعد إضرابهما عن شرب الماء

ما بين الخماسيني والماطر.. طالع أحوال الطقس حتى يوم الثلاثاء

ما بين الخماسيني والماطر.. طالع أحوال الطقس حتى يوم الثلاثاء

قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية على حاجز &#34;الزعيم&#34; شرق القدس

قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية على حاجز "الزعيم" شرق القدس

لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس..وفد من &#34;الديمقراطية&#34; برئاسة حواتمة يزور موسكو

لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس..وفد من "الديمقراطية" برئاسة حواتمة يزور موسكو

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

المؤتمر الاقتصادي في جامعة النجاح يوصي بتعديل الحد الأدني للأجور

المؤتمر الاقتصادي في جامعة النجاح يوصي بتعديل الحد الأدني للأجور

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى وصلوات تلمودية في باب الرحمة

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى وصلوات تلمودية في باب الرحمة

نقل أسيريْن من معتقل (رامون) لمستشفى الرملة بعد إضرابهما عن شرب الماء

نقل أسيريْن من معتقل (رامون) لمستشفى الرملة بعد إضرابهما عن شرب الماء

قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية على حاجز &#34;الزعيم&#34; شرق القدس

قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية على حاجز "الزعيم" شرق القدس

لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس..وفد من &#34;الديمقراطية&#34; برئاسة حواتمة يزور موسكو

لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس..وفد من "الديمقراطية" برئاسة حواتمة يزور موسكو

شاهد: استخراج رصاصة استقرت بقلب طفل غزي 12 يوماً بمستشفى المقاصد

شاهد: استخراج رصاصة استقرت بقلب طفل غزي 12 يوماً بمستشفى المقاصد

وزارة التربية وديوان الموظفين: تنفيذ أتمتة المعاملات الإدارية في حزيران المقبل

وزارة التربية وديوان الموظفين: تنفيذ أتمتة المعاملات الإدارية في حزيران المقبل

بالصور: إصابة مستوطن بعد تعرّض مركبته لهجوم جنوب مدينة بيت لحم

بالصور: إصابة مستوطن بعد تعرّض مركبته لهجوم جنوب مدينة بيت لحم

منوعات

أنغام: &#34;شكرا زوجي العزيز لقد تحملت الكثير من أجلي&#34;

أنغام: "شكرا زوجي العزيز لقد تحملت الكثير من أجلي"

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

3 أورام في الرأس.. الإعلامية صابرين بورشيد في خطر

3 أورام في الرأس.. الإعلامية صابرين بورشيد في خطر

عمرو واكد يستخدم سكارليت جوهانسون ليسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر

عمرو واكد يستخدم سكارليت جوهانسون ليسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر

رغم رحيله.. منذر رياحنة يُعلن ظهور ياسر المصري في دراما رمضان ويعرض الصور

رغم رحيله.. منذر رياحنة يُعلن ظهور ياسر المصري في دراما رمضان ويعرض الصور

كيف ردت دنيا بطمة على رغبة حلا الترك في عودة والدها لوالدتها؟

كيف ردت دنيا بطمة على رغبة حلا الترك في عودة والدها لوالدتها؟

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

عربي

الحزب الحاكم في السودان يدعو لمسيرات مؤيدة للبشير

الحزب الحاكم في السودان يدعو لمسيرات مؤيدة للبشير

تظاهرات حاشدة في الجزائر للمطالبة برحيل الرئيس المؤقت

تظاهرات حاشدة في الجزائر للمطالبة برحيل الرئيس المؤقت

مظاهرات السودان.. ما قصة المرأة التي وصفت بتمثال الحرية؟

مظاهرات السودان.. ما قصة المرأة التي وصفت بتمثال الحرية؟

ترامب يُهاتف &#34;بن سلمان&#34;

ترامب يُهاتف "بن سلمان"