(أزرق أبيض) يُقر بالخسارة أمام الليكود وينضم للمعارضة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

أقر المرشح الثاني في قائمة (أزرق أبيض) الإسرائيلية، يائير لابيد، بهزيمة قائمته في انتخابات الكنيست أمام حزب (الليكود)، التي يترأسها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس.





وقال لابيد، وفق تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي، مساء الأربعاء: "لم نفز بالانتخابات، سننغص على الليكود (برئاسة نتنياهو) عيشه من المعارضة".





وفي سياقٍ متصل، قال موقع (واللا) الإسرائيلي، إن "بيني غانتس ويائير لابيد وموشيه يعالون وغابي أشكنازي، اتفقوا اليوم، على أن ينضم الحزب إلى المعارضة".وأضافت أنه "لا توجد نية لديهم لتفكيك الشراكة بينهم لأنه لا أحد يريد تفكيكها"، حيث من المتوقع، أن يكون غانتس زعيماً للمعارضة.