الجزائر تُحدد موعد الانتخابات الرئاسية

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، وقع الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، أمس الثلاثاء، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.





وجاء في البيان: "وقع السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، بتاريخ 9 نيسان/ أبريل 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 تموز/ يوليو 2019".

رام الله - دنيا الوطنأكدت الرئاسة الجزائرية، أن الانتخابات المقبلة، ستجرى في الرابع من تموز/ يوليو.وكان رئيس الجزائر الانتقالي عبد القادر بن صالح، قد تعهد أمس الثلاثاء، في خطاب تلفزيوني بتنظيم انتخابات حرة بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً له في السلطة.