24% من العرب صوتوا لصالح "الأحزاب الصهيونية" بانتخابات الكنيست

قال موقع (عرب 48)، إن النتائج الرسمية غير النهائية، أظهرت حصول الأحزاب الصهيونية على 123 ألف صوت تقريباً في البلدات العربية، أي ما يوازي نسبة 29.7% من مجموعة الأصوات العربية الصحيحة.





وأوضح الموقع، أن ذلك لا يشمل المدن المختلطة يافا واللد والرملة وعكا وحيفا ومعلوت ترشيحا ونتسيرت عيليت، فيما حصلت الجبهة والطيبي على 182 ألف صوت، وتحالف الموحدة والتجمع على 138 ألف صوت تقريباً.

رام الله - دنيا الوطنوأشارت المعطيات، إلى أن حزب (ميرتس) حصل على 35 ألف صوت في البلدات العربية (لا يشمل المدن المختلطة)، وحصل تحالف (كاحول لافان) على 34 ألف صوت، كما حصل (كولانو) على تسعة آلاف و143 صوتًا، وحصل (يسرائيل بيتينو) على ستة آلاف صوت، بينما حصل حزب (العمل) على 5500 صوت في البلدات العربية.وحصل حزب (الليكود) على عشرة آلاف صوت في البلدات العربية، وحزب (شاس) الحريدي على 8600 صوت، و(اليمين الجديد) على 916 صوتًا، واتحاد (أحزاب اليمين) على 1110 أصوات، و878 لـ (يهدوت هتوراه).ويستدل من معطيات لجنة الانتخابات المركزية، أن نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية في البلدات العربية تسجل ارتفاعًا لافتًا، حيث وصلت في انتخابات عام 2003 إلى 17%، وعام 2006 وصلت إلى 26.2%، وفي انتخابات عام 2009 وصلت نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية إلى 16.1%، في حين وصلت عام 2013 إلى 17.8%.، وفق الموقع.