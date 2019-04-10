السيسي يكشف ملفات مباحثاته مع ترامب بواشنطن

رام الله - دنيا الوطن

كتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحدث فيه عن زيارته للولايات المتحدة، ولقاء الرئيس دونالد ترامب.





وقال السيسي: "على مدار يومين، كانت زيارتى للولايات المتحدة مثمرة على كافة المستويات، سعدت بلقاء الرئيس ترامب، وبُحسن الاستقبال".





وأضاف السيسي: "تحدثنا سوياً عن موضوعات بالغة الأهمية، وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وقد استشعرت مدى اهتمامه بكل التفاصيل، وقدرته على الإلمام بها".





وتابع: "اتفقنا على تعزيز آليات التعاون بين بلدينا فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية".

