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السيسي يكشف ملفات مباحثاته مع ترامب بواشنطن

السيسي يكشف ملفات مباحثاته مع ترامب بواشنطن
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
كتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحدث فيه عن زيارته للولايات المتحدة، ولقاء الرئيس دونالد ترامب.

وقال السيسي: "على مدار يومين، كانت زيارتى للولايات المتحدة مثمرة على كافة المستويات، سعدت بلقاء الرئيس ترامب، وبُحسن الاستقبال".

وأضاف السيسي: "تحدثنا سوياً عن موضوعات بالغة الأهمية، وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وقد استشعرت مدى اهتمامه بكل التفاصيل، وقدرته على الإلمام بها".

وتابع: "اتفقنا على تعزيز آليات التعاون بين بلدينا فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية".

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